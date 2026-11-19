В Коломне стартовала догазификация еще одного садового товарищества. Об этом сообщила компания АО «Мособлгаз».

Общая протяженность проложенных газопроводов высокого и среднего давления превысит 4,6 километра. Также будет установлен газорегуляторный пункт для снижения и стабилизации давления газа.

Собственники 40 домов этого СНТ уже подали заявки на бесплатное подведение газа к своим участкам. Построенная газовая инфраструктура создаст техническую возможность для догазификации порядка 200 домовладений, расположенных в товариществе.

При подаче заявки на подключение газа в дом, находящийся в СНТ, к стандартному пакету документов нужно приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

Больше информации о программе социальной газификации в СНТ — на официальном сайте АО «Мособлгаз».