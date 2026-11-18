В жилом комплексе «Гранд Комфорт» в Жуковском продолжается строительство детского сада на 290 мест. Учреждение рассчитано на 12 групп. Завершить работы планируют летом 2027 года.

Площадь здания превысит 5,5 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют игровые и спальные комнаты, изостудию, музыкальный и спортивный залы, а также помещения для кружков и развивающих занятий. Кроме того, предусмотрены медкабинет, кухня и прачечная. Здание сделают доступным для маломобильных посетителей.

Сейчас готовность объекта составляет 35%. Строители возводят несущие и ограждающие конструкции. За ходом работ следит Главгосстройнадзор Московской области.

Жилой комплекс «Гранд Комфорт» возводят на берегу реки Быковки. Проект также включает четыре жилых дома, поликлинику на 79 посещений за смену, новый корпус школы № 9 на 600 учеников и благоустроенную набережную с велодорожками.