Соревнования прошли с 3 по 9 ноября в Омске, участие принимали мальчики и девочки до 13 лет. Бадминтонисты спортивной школы «Одинцово» традиционно вошли в сборную Московской области.

Илья Ашмарин, Дарьяна Цецулина, Артем Шинкин и Кирилл Богомолов под руководством тренеров Ромины Ашмариной и Надежды Догониной приняли участие в командных соревнованиях. Также в турнире участвовали Александр Каменщиков и Амина Алиева.

«Отличный результат показал воспитанник спортивной школы „Одинцово“ Артем Шинкин. Спортсмен стал бронзовым призером сразу и в одиночном, и в смешанном парном разрядах. Это был главный турнир года, все получили огромный опыт борьбы с сильнейшими бадминтонистами России для дальнейшего движения вперед!» — сказал руководитель спортшколы Владимир Леонтьев.

Команда Московской области по итогам первенства России заняла пятое место.