В деревне Соцкое Талдомского округа строят газопровод

В деревне Соцкое Талдомского городского округа продолжают строить распределительный газопровод по программе «Социальная газификация». Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Первый этап газификации деревни завершился в прошлом году: газ подвели к 29 заявителям. Новые сети позволят подключиться к газу более 350 домам по президентской программе. Строительство планируют завершить до конца текущего года.

Общая протяженность будущего газопровода — 2500 метров. Трубы укладывают двумя способами: обычным траншейным и методом горизонтально направленного бурения без разрушения дорог общего пользования и окружающего ландшафта.

Строительство также идет в других населенных пунктах Талдомского округа: селе Новоникольское, поселке городского типа Вербилки, СНТ «Чеховский» в Запрудне, а также в Карачуново и Юркино.

В «Мособлгазе» напомнили, что подать заявку на подключение удобнее через личный кабинет клиента. После подачи заявки следить за присоединением к сетям можно онлайн с помощью «Газа маршрута», разделенного на три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа в газовое оборудование. Внутри каждого блока выделены конкретные этапы работ, которые автоматически меняются онлайн.