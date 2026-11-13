Росреестр Подмосковья принял 13 тысяч заявок на регистрацию ипотеки в октябре

В Московской области за октябрь 2026 года подали более 13 тысяч заявлений на государственную регистрацию ипотеки. Всего за месяц региональное управление Росреестра получило свыше 220 тысяч обращений, связанных с оформлением недвижимости, сообщили в ведомстве.

Наиболее востребованной услугой стала регистрация прав собственности — около 134 тысячи заявлений. Еще более 62 тысяч обращений касались кадастрового учета, а примерно 25 тысяч — одновременного проведения обеих процедур.

Отдельным направлением остается оформление недвижимости в новостройках. За октябрь в ведомство поступило около пяти тысяч электронных заявлений на регистрацию договоров долевого участия.

В Росреестре отмечают востребованность дистанционного оформления документов. Электронные сервисы позволяют подавать заявления без посещения ведомства. Инструкции и перечень доступных услуг размещены на официальном сайте Росреестра.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок и улучшает качество предоставления государственных услуг по оформлению объектов недвижимости», — отметил заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Николай Войтович.