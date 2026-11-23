В Ленинском городском округе и Домодедово 20 ноября отделы ЗАГС открыли двери для детей, находящихся под опекой, и ребят в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Экскурсия прошла в рамках Всероссийского дня правовой помощи. Дети посетили зал торжественной регистрации брака и архив отдела, увидели, где хранятся актовые книги.

Сотрудники ЗАГС рассказали, как проходит государственная регистрация рождения и заключения брака, показали бланки свидетельств и актовых записей. Ребятам объяснили, для чего нужны эти документы и какую информацию они содержат.

Особый интерес вызвала возможность своими глазами увидеть архивные книги и документы, с которыми ежедневно работают специалисты.