С начала года жители Московской области подали свыше 40 тысяч онлайн-заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить услугу можно на региональном портале. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявку могут подать супруги, состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители. В семье должно быть не менее трех родных или усыновленных детей младше 18 лет либо до 23 лет при условии их очного обучения.

Статус многодетной семьи дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте для детей и одного из родителей, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, получение земельного участка или денежную выплату взамен него, бесплатное посещение музеев, парков и выставок, а также ежегодную выплату на школьную форму.

Услуга предоставляется бесплатно, срок оказания составляет семь рабочих дней.

На региональном портале также работает комплексная услуга «Многодетная семья». С ее помощью одним заявлением можно оформить сразу несколько мер поддержки: льготный статус, выплату на школьную форму, компенсацию коммунальных расходов и социальную карту жителя Московской области. Для семей с ребенком-инвалидом доступна выплата на питание и школьную форму.