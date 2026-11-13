Серию экологических акций проведут в Подмосковье 14 и 15 ноября

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области 14 и 15 ноября организуют пять экологических акций по раздельному сбору отходов. Сдать вторсырье смогут жители Долгопрудного, Королева, Пушкино, Щелкова и Чехова. На площадках будут дежурить волонтеры, которые помогут участникам разобраться с сортировкой, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В субботу, 14 ноября, прием вторсырья пройдет по двум адресам:

Долгопрудный: улица Набережная, 35, с 12:00 до 13:30;

Королев: улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00.

В воскресенье, 15 ноября, акции состоятся еще в трех городах:

Пушкино: парковка ТЦ «Акварель», 33-й километр трассы М-8 «Холмогоры», строение 18, с 12:00 до 14:00;

Щелково: улица Талсинская, 64, с 12:00 до 14:00;

Чехов: улица 8 Марта, 1А, с 10:00 до 10:50.

Перечень материалов, которые можно принести на переработку, рекомендуется заранее уточнить у организаторов.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал растущий интерес жителей региона к экологическим инициативам. Одним из важных направлений работы остается просвещение детей и взрослых по вопросам бережного отношения к окружающей среде.