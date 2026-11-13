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    Серию экологических акций проведут в Подмосковье 14 и 15 ноября

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В Московской области 14 и 15 ноября организуют пять экологических акций по раздельному сбору отходов. Сдать вторсырье смогут жители Долгопрудного, Королева, Пушкино, Щелкова и Чехова. На площадках будут дежурить волонтеры, которые помогут участникам разобраться с сортировкой, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

    В субботу, 14 ноября, прием вторсырья пройдет по двум адресам:

    В воскресенье, 15 ноября, акции состоятся еще в трех городах:

    Перечень материалов, которые можно принести на переработку, рекомендуется заранее уточнить у организаторов.

    Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал растущий интерес жителей региона к экологическим инициативам. Одним из важных направлений работы остается просвещение детей и взрослых по вопросам бережного отношения к окружающей среде.

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