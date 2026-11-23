В Московской области в 2026 году планируют завершить благоустройство 64 крупных общественных территорий, а в следующем году обновить еще 62 объекта. О результатах программы, планах на 2027 год и подготовке парков к зимнему сезону доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новые парки, скверы и набережные

В этом году региональная программа охватывает 10 парков, 11 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 10 набережных и 12 скверов. По данным презентации, 45 крупных объектов уже открыты. Кроме того, благоустраивают 56 небольших общественных пространств рядом с жилыми домами.

Среди завершенных проектов — проспект Победы в Ступине, Богородский бульвар в Ногинске, Октябрьская площадь в Орехово-Зуеве и площадь Молодежная в Наро-Фоминске. Для жителей также открыли обновленный Центральный парк Щелкова, Летний парк в Малаховке и парк на месте бывшего ДК имени Потапова в Павловском Посаде.

Одним из последних открытий стала территория Барашкинского пруда в Химках. Пространство площадью 1,7 гектара преобразили с учетом обращений жителей: обустроили прогулочные дорожки, настилы вдоль воды, пирсы, смотровые площадки и места для отдыха.