Новые парки, благоустроенные набережные и уютные скверы. Более 60 общественных зон Подмосковья преобразят в 2027 году
Министр благоустройства Хайкин: 62 общественные зоны обновят в Подмосковье
В Московской области в 2026 году планируют завершить благоустройство 64 крупных общественных территорий, а в следующем году обновить еще 62 объекта. О результатах программы, планах на 2027 год и подготовке парков к зимнему сезону доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Новые парки, скверы и набережные
В этом году региональная программа охватывает 10 парков, 11 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 10 набережных и 12 скверов. По данным презентации, 45 крупных объектов уже открыты. Кроме того, благоустраивают 56 небольших общественных пространств рядом с жилыми домами.
Среди завершенных проектов — проспект Победы в Ступине, Богородский бульвар в Ногинске, Октябрьская площадь в Орехово-Зуеве и площадь Молодежная в Наро-Фоминске. Для жителей также открыли обновленный Центральный парк Щелкова, Летний парк в Малаховке и парк на месте бывшего ДК имени Потапова в Павловском Посаде.
Одним из последних открытий стала территория Барашкинского пруда в Химках. Пространство площадью 1,7 гектара преобразили с учетом обращений жителей: обустроили прогулочные дорожки, настилы вдоль воды, пирсы, смотровые площадки и места для отдыха.
До конца года планируют завершить работы на других объектах, включая набережную Яузы в Мытищах, Тимоховский парк в Ленинском округе, Кореневский карьер в Люберцах и второй этап городского парка Красногорска.
Что благоустроят в 2027 году
«Что касается проектов на 2027-й, будет 62 территории. Это 14 парков, девять лесопарков, 20 пешеходных зон, три набережные, скверы», — сообщил Михаил Хайкин.
Среди запланированных объектов — центральные парки Мытищ и Орехово-Зуева, «Березовая роща» в Дмитрове, пешеходная улица Лажечникова в Коломне, Советская площадь в Видном и набережная реки Гуслицы в Егорьевске.
Отдельное внимание уделят небольшим пространствам для отдыха возле домов. Их количество в программе увеличится почти вдвое — с 56 в 2026 году до 107 в 2027-м.
Парки Подмосковья готовят к зимнему сезону
В Московской области насчитывается 225 парков — на семь больше, чем годом ранее. К 22 ноября камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали около 94 миллионов посещений.
В зимнем сезоне для жителей подготовят 48 катков с искусственным льдом, 68 лыжных трасс в парках и лесопарках и 41 тюбинговую горку. Катки должны быть готовы к 1 декабря. Для посетителей предусмотрены пункты проката, теплые зоны отдыха, праздничное оформление и возможность онлайн-записи на сеансы через «Спорт Подмосковья» и «Добродел».
Для обслуживания лыжных маршрутов задействуют 73 снегохода с навесным оборудованием и 11 ратраков. Особое внимание уделят своевременной уборке снега, освещению и безопасности прогулочных зон.
Муниципалитетам поручено обеспечить открытие объектов 2026 года по утвержденным графикам. Благоустройство территорий, включенных в программу на 2027 год, должно начаться не позднее 1 апреля, а контракты на проектирование и строительство малых общественных пространств необходимо заключить до 1 февраля.