ИИ помог врачам проанализировать 842 тысячи медицинских снимков с января

В Подмосковье искусственный интеллект помогает рентгенологам изучать результаты медицинских исследований. Специальная система автоматически отмечает на снимках участки, где могут присутствовать патологические изменения. Это позволяет специалистам уделить таким областям дополнительное внимание.

С начала года с помощью ИИ в регионе обработали более 842 тысяч медицинских изображений. Технологию применяют для анализа рентгеновских снимков, маммограмм и результатов флюорографии.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, искусственный интеллект помогает медикам работать с большим объемом информации и обращает их внимание на подозрительные участки.

«ИИ-ассистент автоматически анализирует рентгеновские снимки, результаты маммографии и флюорографии, выделяя участки с возможными патологическими изменениями, которые требуют более детального изучения со стороны врача», — рассказал он.

При этом ИИ не ставит диагнозы и не заменяет врача. Итоговое заключение по каждому исследованию составляет рентгенолог. Если специалист обнаруживает признаки возможного заболевания, он может направить пациента на дополнительное обследование.