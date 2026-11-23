На семинаре педагоги обменялись практическим опытом, разобрали рабочие ситуации и познакомились с новыми методическими инструментами, применимыми в начальной школе. Такой формат позволил не только представить наработки школы «Триумф», но и соотнести их с актуальными методическими трендами, а также выработать общие ориентиры для дальнейшей работы в части оценивания учебных достижений.

Свою награду педагоги получили за системную и качественную методическую работу образовательной организации.

«Эта награда — результат большой и системной работы педагогов, их профессионализма и стремления постоянно совершенствовать образовательный процесс. Особенно приятно, что высокую оценку получила работа и детского сада, и начальной школы. Поздравляю весь коллектив „Триумфа“ с этим достижением! Желаю не останавливаться на достигнутом, воплощать новые идеи и добиваться еще больших успехов», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

В рамках мероприятия педагоги школы, приняли участие в профессиональном обсуждении, посвященном современным подходам к оцениванию знаний младших школьников. Ключевой темой сессии стала безопасность и эффективность оценочной деятельности педагога. Специалисты обсудили, как выстроить процесс оценивания так, чтобы он служил инструментом развития ребенка — помогал ему видеть собственный прогресс, осознавать сильные стороны и определять дальнейшие шаги.