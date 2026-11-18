В Подольске усилили контроль за эксплуатацией газовых сетей. На территории округа трудятся более 150 специалистов «Мособлгаза» и ежедневно на линию выходят более пяти аварийных бригад.

Они обслуживают свыше 1,6 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов. Подольск обладает одной из самых масштабных газовых инфраструктур в регионе.

Темпы профилактических проверок растут: сейчас мастера получили доступ почти в 90% квартир. Это на 20% больше, чем годом ранее. Однако проблема недопуска все еще стоит остро.

Отказ от диагностики влечет серьезные последствия, вплоть до принудительного отключения ресурса для всего подъезда или дома. Со злостными нарушителями администрация и газовая служба работают через суд. Кроме того, за отказ от проверки предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Допуск специалистов — строгая обязанность собственника.