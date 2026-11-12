Предприятия Подмосковья пригласили на отбор для хранения зерна федерального фонда

Объединенная зерновая компания объявила конкурсный отбор предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые смогут хранить запасы федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Подать документы можно до 4 декабря. К участию приглашают и организации Московской области, сообщили в региональном Минсельхозе.

В регионе есть инфраструктура для размещения государственных запасов зерна. Совокупная вместимость местных хранилищ составляет около 200 тысяч тонн продукции.

Федеральный интервенционный фонд помогает государству регулировать аграрный рынок. Когда зерна на рынке становится слишком много, проводят закупочные интервенции. Если требуется стабилизировать цены или обеспечить поставки продукции, используют товарные интервенции. Для хранения запасов привлекают специализированные организации, отвечающие установленным требованиям.

В ходе конкурсного отбора комиссия проверит состояние и оснащение зернохранилищ, их возможности по приему и размещению продукции, системы учета, а также условия сохранности и контроля качества зерна. Помимо проверки документов, предусмотрены выезды на объекты. Подвести итоги конкурса планируют 11 декабря.

Как сообщили в Минсельхозе Московской области, участие в отборе позволит местным предприятиям расширить сферу деятельности и эффективнее использовать имеющиеся мощности. Кроме того, они смогут внести вклад в формирование и сохранение государственных запасов сельскохозяйственной продукции.

Требования к участникам, правила подачи документов и другие условия конкурса опубликованы на электронной площадке «Росэлторг» и официальном сайте ОЗК.

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Объединенная зерновая компания (ОЗК) объявила конкурсный отбор организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогут обеспечить хранение запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Заявки принимаются до 4 декабря 2026 года.

Предприятия Московской области также могут подать заявки на участие в отборе. В регионе созданы необходимые условия для хранения зерна: совокупные мощности позволяют единовременно размещать порядка 200 тысяч тонн продукции.

Федеральный интервенционный фонд используется государством для регулирования аграрного рынка. В периоды высокого предложения зерна проводятся закупочные интервенции, а при необходимости стабилизации цен и обеспечения рынка продукцией — товарные. Для хранения запасов привлекаются специализированные организации, соответствующие установленным требованиям.

В рамках конкурсного отбора комиссия оценит техническое состояние и оснащение зернохранилищ, возможности по приемке и размещению продукции, системы учета, а также условия обеспечения сохранности и контроля качества зерна. Помимо изучения документов, предусмотрены выездные проверки объектов. Итоги отбора планируется подвести 11 декабря 2026 года.

Как уточняют в Минсельхозе Московской области, для предприятий региона участие в отборе — возможность расширить направления деятельности и задействовать имеющиеся мощности. При этом наличие современных зернохранилищ и соответствующей инфраструктуры позволяет участвовать в решении задач федерального масштаба, связанных с формированием и сохранением государственных запасов сельскохозяйственной продукции.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к кандидатам и порядке подачи документов размещена на электронной торговой площадке «Росэлторг» и официальном сайте ОЗК.