Забег по пересеченной местности прошел в Одинцове в выходные | 360°

06 мая 2024, 13:23
Забег по пересеченной местности прошел в Одинцове в выходные
Свыше 1,4 тысячи человек приняли участие в забеге по пересеченной местности в Одинцове.Он прошел в парке имени Лазутиной
Как рассказали в подмосковном Минспорте, в забеге «Одинцово Trail» участвовали более 1,4 тысячи человек. Для них подготовили дистанции проияженностью от одного до 20 километров. Победителей определили в восьми возрастных категориях, а самыми маленькими бегунами стали дети от шести до девяти лет.
Маршруты проложили по парку, где участники смогли насладиться природой и активно провести майские праздники. Для них оборудовали места питания и концерт. На финише все спортсмены получили медали и сувениры.
Ознакомиться с предварительными результатами стартов можно по ссылке.
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