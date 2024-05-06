Забег по пересеченной местности прошел в Одинцове в выходные | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:23 Забег по пересеченной местности прошел в Одинцове в выходные «Лига героев»

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Свыше 1,4 тысячи человек приняли участие в забеге по пересеченной местности в Одинцове.Он прошел в парке имени Лазутиной

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в забеге «Одинцово Trail» участвовали более 1,4 тысячи человек. Для них подготовили дистанции проияженностью от одного до 20 километров. Победителей определили в восьми возрастных категориях, а самыми маленькими бегунами стали дети от шести до девяти лет.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Маршруты проложили по парку, где участники смогли насладиться природой и активно провести майские праздники. Для них оборудовали места питания и концерт. На финише все спортсмены получили медали и сувениры.

Ознакомиться с предварительными результатами стартов можно по ссылке.

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