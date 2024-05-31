Ипотека, пособия и «Честный знак». Что изменится в России с 1 июня 2024 года
С 1 июня 2024 года в России вступают в силу новые законы
В России наступило не только лето, но и новый законодательный этап. Как с 1 июня 2024 года изменится торговля алкоголем на летних верандах, что будет с пенсиями и единым пособием для семей, какие еще условия по ипотеке вступят в силу — в материале 360.ru.
Единое пособие для семей
С июня изменится правило расчета единого пособия для семей. Например, по-иному будут учитывать алименты. Если их установил суд, то будет считаться сумма, которая поступила на счет. Если выплаты по соглашению, то учтут фактические алименты, но не менее 5% от МРОТ на одного ребенка, 30% — на двух детей и 50% — на трех и более.
При расчете пособия не будут включать в средний доход семьи выплаты за звания «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава».
Если ребенок работает, при расчете учтут его зарплату.
Новые условия по ипотеке с 1 июня
«Дальневосточную» и «арктическую» ипотеку теперь смогут получить педагоги и медики, стаж которых еще не превысил пяти лет. Они получат до девять миллионов рублей на покупку квартиры на рынке вторичной недвижимости. Площадь жилья не должна превышать 60 квадратных метров.
С 1 июня «дальневосточную» и «арктическую» ипотеку смогут оформить участники СВО и их семьи, если участник погиб при выполнении боевых задач.
«Честный знак»
В систему маркировки товаров «Честный знак» внесут новые наименования. С начала лета специальные коды появятся на пакетах с соком, газировке, квасе, компоте и других безалкогольных напитках.
Кроме того, в июне товар начнут списывать на кассе — во время покупки. Ранее продукцию списывали при приеме всей партии.
Алкоголь на летних верандах
Теперь кафе и рестораны смогут продавать алкоголь на летних верандах. Ранее штраф за это составлял до 300 тысяч рублей.
Причем отдельную лицензию точкам общественного питания получать не потребуется.
Аттестация гидов
С 1 июня экскурсоводам придется сдавать аттестацию. Правило коснется гидов, которые водят туристов по опасным маршрутам.
Сдача экзамена будет проходить на базе спортивной федерации. Работников сферы туризма обязали проходить и программы переподготовки.
Помимо этого, гиды должны сообщать в МЧС о начале похода и его окончании.
Другие изменения, которые вступят в силу в июне 2024 года
Некоторые пенсии вырастут. Изменение коснется пенсионеров, которым в июне исполнится 80 лет или которые получат первую группу инвалидности. К ежемесячной выплате добавят единоразовую, ее максимальный размер — 8134 рубля.
Новые лекарства добавят в перечень жизненно необходимых. В список попали препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями и для лечения рассеянного склероза.
С 10 июня в России начнут создавать реестр мастеров народного промысла. Для этого каждому представителю сферы придется зарегистрироваться как самозанятому.
С 10 июня женщин-матерей смогут освобождать по УДО. Нововведение затронет заключенных, которые совершили нетяжкое преступление и отбыли не менее четверти срока. Они должны иметь ребенка до четырех лет, который живет в доме ребенка или в исправительном учреждении вместе с родительницей.
С 23 июня иностранцев обяжут сдавать дактилоскопию по приезде в Россию. Правило коснется всех желающих работать в стране.