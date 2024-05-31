Ипотека, пособия и «Честный знак». Что изменится в России с 1 июня 2024 года

С июня изменится правило расчета единого пособия для семей. Например, по-иному будут учитывать алименты. Если их установил суд, то будет считаться сумма, которая поступила на счет. Если выплаты по соглашению, то учтут фактические алименты, но не менее 5% от МРОТ на одного ребенка, 30% — на двух детей и 50% — на трех и более.

При расчете пособия не будут включать в средний доход семьи выплаты за звания «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава».

Если ребенок работает, при расчете учтут его зарплату.