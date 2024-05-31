Сегодня 14:10 «Базовых станций нужно много». Качество связи в России станет хуже? Доцент Зиборов: расположить базовые станции в 150 м от домов в Петербурге сложно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

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В некоторых российских регионах стали ужесточать ограничение на размещение базовых станций. Сейчас введение такой меры обсуждается в Санкт-Петербурге. В чем заключаются запреты, к чему они могут привести и станут ли повсеместными — в материале 360.ru.

Какие ограничения вводятся и где? В регионах начали запрещать установку базовых станций на расстоянии до 150 метров от жилых домов и социальных объектов. Это началось еще пять лет назад, но с 2023 года ограничения стали ужесточаться. Мера уже действует в Московской, Костромской, Пензенской и Вологодской областях. Сейчас законопроект рассматривают в Ленинградской области. Депутаты предложили увеличить допустимое расстояние от вышек связи до жилых домов до 100 метров, а до детских площадок, школ и других социальных объектов — до 150 метров. Как отметил один из авторов проекта Андрей Рябоконь, петербуржцы жалуются на незаконность размещения таких сооружений возле домов и соцобъектов и считают, что это может даже угрожать их здоровью.

Фото: РИА «Новости»

Если ограничение введут, связь в центре Санкт-Петербурга может «исчезнуть совсем», опасаются в МТС. А если операторы решат сохранить ее качество, им придется постоянно платить штрафы за нарушение новых норм. В «МегаФоне» констатировали, что в случае принятия запрета построение покрытия сети усложнится, а в Tele2 уверены, что оно станет и вовсе невозможным. Тем временем Минцифры пообещало детально «проработать» вопрос. Действительно ли базовые станции возле жилых домов опасны? Все базовые станции проходят специальные проверки Роспотребнадзора, рассказал 360.ru доцент кафедры РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Дмитрий Зиборов. «В принципе эти станции считаются безопасными для установки даже на сами жилые здания. То есть прямо на дом или напротив дома можно эту станцию повесить», — добавил ученый.

Фото: РИА «Новости»

С ним согласился директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. «Существуют санпиновские нормы, градостроительные нормы, которые уже регламентируют вопрос установки вышек связи вблизи жилых объектов. Все операторы давно на них опираются», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. Эксперт предположил, что депутаты занимаются «законодательным творчеством», и инициатива еще совсем сырая. Кроме того, она, похоже, малоосуществима, по крайней мере в Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Каждая станция может обслуживать только определенное количество устройств. Если, например, где-то на окраинах еще можно изыскать места, где можно расположить станции на расстоянии 150 метров, то в центре таких просто нет. Дмитрий Зиборов доцент кафедры РЭУ имени Плеханова

Базовая станция мобильного оператора создана для передачи и приема радиосигналов между мобильными устройствами и сетью сотовой связи. Она состоит из антенны, радиопередатчика, радиоприемника, системного модуля, кабелей и разъемов, блока питания, автоматической системы пожаротушения. По данным из открытых источников, одна базовая станция 4G в среднем способна поддерживать до 200 абонентов. Если учесть, что мобильные устройства сейчас есть буквально у каждого, станций действительно нужно немало.

К чему могут привести изменения? По мнению Дмитрия Зиборова, есть риск ухудшения качества и связи, и интернета. Павел Мясоедов считает, что простая мобильная связь не пострадает — в основном скорость интернета. В любом случае эксперты сходятся в том, что на федеральном уровне ничего в итоге не поменяется. «Я так понимаю, в Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить сотовым операторам размещать свои базовые станции в принципе где они хотят. Сейчас огромное количество абонентов, и станций нужно много», — подчеркнул Зиборов. Мясоедов считает, что федеральная власть выровняет «локальные перегибы» в этой сфере, и ничего глобального в конечном счете не произойдет.

Если ограничения вдруг будут введены, мы рискуем потерять <…> качество интернета, потому что оно существует в более коротковолновых диапазонах, которые мы как раз и называем в обиходе 4G и 5G. Коротковолновые диапазоны способны передавать большое количество трафика и именно для этого используются. Чтобы поддерживать их, нужны высокая застройка [базовыми станциями]. Павел Мясоедов директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» («ИТ-Резерв)

После жалоб крупных операторов связи и «соответствующих ассоциаций» в петербургский законопроект, скорее всего, внесут поправки, добавил эксперт. Возможно, в этом случае нормы пересмотрят и в тех регионах, где их уже ввели. Впрочем, похоже, что они и сейчас действуют в основном на бумаге — по крайней мере никаких массовых жалоб на ухудшение качества связи и мобильного интернета в регионах нет.