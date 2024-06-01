Умственно отсталого одессита признали годным к воинской службе

Сотрудники одесского военкомата задержали и признали годным к воинской службе умственно отсталого мужчину. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

«Очередной скандал с одесским ТЦК (территориальный центр комплектования — прим.ред.)», — написали авторы материала.

Там заявили, что работники Киевского районного военкомата забрали парня с олигофренией. В Одесском областном ТЦК заверили, что людей с таким диагнозом легкой степени действительно могут признать годными к службе в тыловых частях для их обеспечения.

На фоне ужесточения мобилизации Украина столкнулась с острым кадровым голодом. Властям приходится заполнять брешь, оставленную миллионами сбежавших за границу или ушедших в армию людей.