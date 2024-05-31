«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

Актер Матросов: Заворотнюк начала сниматься одна из первых на курсе

Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», но она прекрасно играла и в других проектах. Подробно об актерском пути артистки 360.ru рассказал ее коллега и однокурсник Денис Матросов.

Была профессионалом и «хулиганкой»

По его словам, Заворотнюк рано начала сниматься в кино и уже во время учебы проявила себя как талантливая актриса.

«Настя начинала сниматься одна из первых на нашем курсе. У нее была прекрасная работа с Антоном Яковлевым, „Тургенев“. Это было здорово», — поделился впечатлениями Матросов.

Он добавил, что в судьбе актера важен случай, но им еще надо уметь воспользоваться. Заворотнюк проявила себя как талантливая артистка и стала известной благодаря таланту, добавил актер.

«Случай надо готовить, а она была профессионал, и при этом такая хулиганка добрая. Понятно, что ее роль во всем известном сериале сделала ее популярной», — подчеркнул коллега покойной.

Отстаивала справедливость

Матросов признался, что актриса всегда пыталась добиваться справедливости. Например, она поддерживала своего однокурсника, когда тот участвовал в проекте фигуриста Ильи Авербуха «Лед и пламень».

«Когда ставили незаслуженно низкие оценки, она нас всегда поддерживала и защищала перед членами жюри. Говорила: „Это мой однокурсник. Почему так?“ — вспомнил собеседник 360.ru.

Актер рассказал, что ему повезло сниматься вместе с Заворотнюк в одном из фильмов, где она играла главную роль

«Мы с ней снимались, по-моему, в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. „Я больше не боюсь“ картина называлась. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», — отметил артист.

Актер добавил, что на прощание с покойной приехали многие ее друзья и коллеги по цеху.

«Очень много коллег я сам лично увидел и огромное количество друзей, которые здесь сейчас пришли проститься», — заключил он.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре в Москве, на церемонию пришло множество людей. Они выстраивались в огромные очереди, чтобы проводить актрису в последний путь.