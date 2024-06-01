Южную Корею снова атаковали воздушные шары с навозом

Yonhap: КНДР отправила шары с мусором в Южную Корею

КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на военных из Сеула.

Жителей попросили не прикасаться к объектам и сообщить о них военнослужащим или полицейским.

«Во вторник и среду Северная Корея отправила на Юг около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами», — напомнили авторы материала.

Это были «ответные действия» на антиправительственные листовки, разосланные активистами Юга.

Замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль ранее предупреждал, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. По его словам, люди должны понять, насколько трудно убирать отходы.

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