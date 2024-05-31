Специалисты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в сети. Они напомнили: прививать навыки цифровой грамотности и этикета детям нужно с того момента, как они впервые берут в руки гаджет. Это позволит им грамотно реагировать на потенциальные угрозы в Сети.

Опрос, проведенный по заказу команды Kaspersky Safe Kids, показал, что 92% детей используют мессенджеры, причем 54% признавались, что у них есть чат с одноклассниками, о котором не знают родители и учителя. Еще у 24% такие чаты есть с друзьями вне школы.

О том, что у их детей есть чаты помимо тех, что ведут учителя с классами, знают 41% взрослых. Кроме того, четверть родителей в курсе того, что дети общаются в мессенджерах с друзьями не из их школы.

Как отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, дети могут столкнуться в мессенджерах с онлайн-угрозами: кибербуллингом, фишингом, онлайн-грумингом.

«Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от использования. Главное — соблюдать основные правила безопасности и принципы взаимодействия с контентом», — прокомментировал Сиденко.

Для безопасного общения детей в рамках образовательного процесса создали учебный профиль «Сферум», который ограждает юных пользователей от онлайн-угроз и помогает сформировать навыки цифрового общения.