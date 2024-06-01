Спортсмены из Химок выиграли Первенство Подмосковья по автокроссу

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили Химки на Первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. По итогам соревнований спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали.

В рамках Кубка Kramar Motorsport соревновались автогонщики из разных регионов России. Состязания прошли на грунтовом кольцевом треке. Спортсмены из Химок Илья Курганов и Кирилл Барбаков завоевали две победы в классах Д3-250 и Д2-Юниор. Матвей Емельянов стал обладателем бронзовой медали в классе Д3-Мини. Автогонщики выступили под руководством тренера Андрея Куропаткина.

«Наши ребята — огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Искренне поздравляю каждого с заслуженными наградами! Продолжайте и дальше трудиться, развиваться в сфере спорта», — отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Также на этапе Первенства Республики Татарстан в Набережных Челнах почетное третье место в классе Д3-250 занял еще один воспитанник «Интеграла» Александр Абрамов. А Роман Небыков, самый младший участник команды, победил в автокроссе в классе багги Д3-микро в поселке Веселовка. Ранее Роман занял второе место в одной из категорий в третьем этапе Чемпионата и Первенства России.

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