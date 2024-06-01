Свыше 1700 человек признали потерпевшими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Соответствующий документ разместили в картотеке Басманного суда Москвы.
В тексте указано, что еще более 800 человек опросили как свидетелей. Правоохранители провели свыше двух десятков обысков и осмотрели более 65 раз места происшествия.
Следователи назначили также более 650 разных экспертиз, включая медицинскую, молекулярно-генетическую, пожарно-техническую и дактилоскопическую.
Пострадавшие в теракте в «Крокусе» получили выплаты на общую сумму в 21 миллион рублей. Речь идет о страховых компенсациях и выплатах банкам по ипотеке.
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Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали свыше 1700 человек
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