Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали свыше 1700 человек

Суд признал более 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: РИА «Новости»

Свыше 1700 человек признали потерпевшими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Соответствующий документ разместили в картотеке Басманного суда Москвы.

В тексте указано, что еще более 800 человек опросили как свидетелей. Правоохранители провели свыше двух десятков обысков и осмотрели более 65 раз места происшествия.

Следователи назначили также более 650 разных экспертиз, включая медицинскую, молекулярно-генетическую, пожарно-техническую и дактилоскопическую.

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» получили выплаты на общую сумму в 21 миллион рублей. Речь идет о страховых компенсациях и выплатах банкам по ипотеке.

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