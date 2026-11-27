27 ноября в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошло военно-патриотическое мероприятие «Южный форпост. Рубеж, где рождается Победа» для подростков и молодежи Серпухова. Событие приурочили к 85-й годовщине Битвы под Москвой.

Осенью 1941 года на серпуховском направлении велись ожесточенные бои. В вооруженные силы было призвано почти 40 тысяч серпуховичей, из них более 3 тысяч стали бойцами местной противовоздушной обороны, почти 1900 человек зачислены в народное ополчение. Благодаря мужеству и стойкости советских солдат Южный форпост удалось отстоять, Серпухов не был сдан фашистам. Удержание города не позволило немецким войскам прорваться к столице с юга.

Гостей и участников мероприятия поприветствовали директор Центра, депутат окружного Совета Надежда Еремина и начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями Наталья Лябгаева. Старшеклассникам и студентам образовательных учреждений городского округа рассказали о подвиге земляков, защищавших родную землю в годы Великой Отечественной войны, показали документальную хронику и макеты боевых действий. Мероприятие позволило молодежи глубже познакомиться с историей обороны Серпухова и осознать значение событий 1941 года для сохранения памяти о героизме защитников Отечества.