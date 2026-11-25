В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение правозащитной деятельности и проблем защиты прав человека. Дипломы и подарки лауреатам вручила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, сообщили в аппарате омбудсмена.

«Средства массовой информации играют важную роль в правовом просвещении граждан. Журналистские материалы способны не только привлечь внимание к конкретной проблеме, но и подсказать другим людям, оказавшимся в похожей ситуации, как действовать, — сказала Ирина Фаевская. — Поздравляю победителей и благодарю всех участников конкурса за вклад в развитие правозащитной журналистики».

Лучшие работы определили в трех номинациях. В категории «Правовое просвещение» первое место разделили корреспондент телеканала «360» Елена Кононова и редакция РИАМО. Второе место заняли «Радио 1» и корреспондент Красногорского телевидения Юлия Касимова, третье — ТАСС, МИА «Россия сегодня» и журналист Орехово-Зуевского социального радио Дарья Погорельцева.

В номинации «Профессия правозащитник» победила главный редактор Красногорского телевидения Инна Иванова. Второе место присудили редакции телеканала «360», третье — члену Союза журналистов Татьяне Черновой.

В категории «Лучший правовой блог» первое место завоевало интернет-медиа «МЕДъ», третье — сетевое издание «Регионы.ру».