В Воскресенске в 12-й раз прошел фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого». Он объединил добровольцев из Воскресенска, Белоозерского, Орехово-Зуево, Егорьевска и Одинцово.

Программа началась с конкурса видеовизиток, в которых участники рассказали об основных направлениях работы, поделились планами и мечтами о будущем. Содержание и креативность представлений оценивали члены жюри. Всего в фестивале приняли участие девять команд. Для гостей организаторы подготовили тематический квест, а перед началом мероприятий участников накормили горячей армейской кашей. «Огромное вам спасибо, что приехали. Хочу пожелать вам хорошего настроения, и чтобы вы почерпнули для себя что-то новое из общения», — сказал директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов.

Волонтеры поделились опытом реализованных проектов. Один из самых масштабных проектов Белоозерского — ежегодный арт-фестиваль «Белое озеро». «Как „Волонтеры Победы“ мы организуем квесты для детей и школьников. Сейчас мы готовим „Рождественские шествия“ — это тоже ежегодный проект, на который мы приглашаем гостей», — рассказала волонтер Анастасия Никитина. Дарья Цепаева из Одинцово впервые участвовала в воскресенском фестивале. «Мне нравится делать то, что связано с людьми, нравится помогать людям, участвовать в мероприятиях, чтобы узнавать новое. Волонтерство помогает находить новые знакомства, поэтому наш центр разрастается», — отметила она.