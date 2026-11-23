В Пушкино наградили лауреатов и участников Московского областного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями «Голоса сердец». Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Гала-концерт и церемония награждения прошли 22 ноября в концертном зале Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева. В этом году в фестивале приняли участие 260 человек из 38 муниципальных образований региона.

Для участников вокальной и инструментальной номинаций прошли мастер-классы заведующего кафедрой инструментального исполнительства РГСАИ профессора Ю.П. Антоновой и доцента кафедры «Оперное пение» О.Г. Гринько. В фойе колледжа организовали игровые и интерактивные зоны, а также творческие мастер-классы по росписи елочных шаров, изготовлению слаймов и рисованию.

Каждый номинант получил награды и памятные подарки.