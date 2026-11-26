Применение опиоидных анальгетиков по назначению врача помогает улучшить качество жизни паллиативных пациентов. Научных доказательств того, что грамотное использование таких препаратов сокращает продолжительность жизни, нет, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Дозировку сильнодействующих обезболивающих подбирают индивидуально, начиная с минимальной и постепенно увеличивая ее при необходимости. При этом неконтролируемая боль и одышка создают дополнительную нагрузку на организм, истощая силы пациента.

Серьезные риски для здоровья возникают при самостоятельном повышении дозировки, бесконтрольном употреблении препаратов и их сочетании с алкоголем или другими веществами, угнетающими нервную систему.

«В моей практике как нарколога основные проблемы с опиоидами связаны именно с зависимостью и передозировками при бесконтрольном употреблении, а не с паллиативными пациентами, которые получают препарат по назначению врача», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист рекомендовал пациентам и их близким не отказываться от назначенного обезболивания из-за необоснованных страхов, а обсуждать возникающие вопросы с лечащим врачом.

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