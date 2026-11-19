Первую скульптуру из серии «Деды Домодеды» торжественно открыли возле местного историко-художественного музея. У входа в здание установлен дед-краевед, хранитель истории земли домодедовской.

Почетными гостями церемонии открытия стали глава Домодедова Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и руководитель местного отделения Ассоциации СВО Сергей Рябов.

В домике Деда-краеведа заботливо собрали главные символы округа — герб, самолет и белый камень.

«От идеи до воплощения прошло больше года. Долго работали над образом Домодеда, хотели сделать именно доброго, хорошего, прям такого веселого, солнечного дедушку, чтобы он олицетворял наш город», — рассказала скульптор, преподаватель Домодедовской детской школы искусств Наталья Сысенко.

Планируется разместить такие скульптуры в разных уголках округа, а затем проложить по этим точкам экскурсионный маршрут, чтобы сделать историю Домодедова ближе и интереснее для жителей и гостей.