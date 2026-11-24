Сотрудники МБУ «Содержание и благоустройство» работают в усиленном режиме.

Они приступают к работе на улицах в 06:00, чтобы убрать мусор и провести противоледную обработку тротуаров и дорог. В 08:00 коммунальщики получают распорядок дня по расчистке снега. В условиях непогоды они уделяют особое внимание дорогам к социальным объектам.

«Мы не боимся циклонов, нам это только в радость — работа на благо жителей Раменского округа. Стараемся привести все в порядок к новогодним праздникам, сделать так, чтобы было удобно», — рассказала одна из работниц.

Снегопад 24 ноября накрыл Балашиху, Щелково, Богородское и Раменское. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшее время снег не растает из-за морозов.