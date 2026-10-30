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    Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала смена «МедиаЛаб»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала профильная смена «МедиаЛаб», объединившая 190 школьников 7–11 классов из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Московскую область на смене представляют 11 учащихся. Программа посвящена основам журналистики и созданию медиаконтента.

    Участники познакомятся с принципами организации школьных медиацентров и смогут выбрать направление по интересам: фотографию, видеосъемку, подкасты или дизайн. Под руководством наставников школьники будут осваивать инструменты работы с медиаконтентом, обмениваться идеями и участвовать в командных проектах.

    Итогом смены станет видеокурс, который участники разработают самостоятельно и представят экспертам. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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