Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала смена «МедиаЛаб»

Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала профильная смена «МедиаЛаб», объединившая 190 школьников 7–11 классов из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Московскую область на смене представляют 11 учащихся. Программа посвящена основам журналистики и созданию медиаконтента.

Участники познакомятся с принципами организации школьных медиацентров и смогут выбрать направление по интересам: фотографию, видеосъемку, подкасты или дизайн. Под руководством наставников школьники будут осваивать инструменты работы с медиаконтентом, обмениваться идеями и участвовать в командных проектах.

Итогом смены станет видеокурс, который участники разработают самостоятельно и представят экспертам. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.