Внешнеторговый оборот Подмосковья и Белоруссии вырос в 2,5 раза с 2021 года

Внешнеторговый оборот Московской области и Республики Беларусь вырос в 2,5 раза в период с 2021 по 2025 год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объем экспорта из Московской области увеличился в 2,8 раза.

«Белоруссия занимает второе место по общему объему внешнеторгового оборота с Московской областью и первое по объему экспортируемых нашим регионом товаров. Товарооборот по итогам первого полугодия 2026 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года вырос почти на 27%», — уточнила зампред.

Зиновьева также отметила, что из Московской области превалирует промышленный экспорт — на него приходится более 80% от общего объема экспорта в Республику Беларусь.