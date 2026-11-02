Свыше 40 IT-компаний Подмосковья получили гранты с начала года

С начала года гранты получили 43 IT-компании Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Поддержка помогла создать в Подмосковье свыше восьми тысяч новых рабочих мест. За все время действия программы в регионе появилось более 37 тысяч рабочих мест.

«За все время был выдан 171 IT-грант, 43 IT-компании получили поддержку в 2026 году», — прокомментировали в ведомстве.

Грантовый проект стартовал в июле 2022 года. Претендовать на субсидию могут аккредитованные в области компании информационных технологий и зарегистрированные в Московской области организации или их обособленные подразделения. Основной вид деятельности должен соответствовать одному из кодов ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.

Одно из ключевых условий получения субсидии — прием в штат не менее пяти новых сотрудников. Они не должны были работать в Московской области в течение 12 месяцев, предшествующих трудоустройству, в том числе в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

Подробную информацию об условиях и победителях отбора можно узнать по ссылке.