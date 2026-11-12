Выставку бытового искусства XX века открыли в Верее

Открытие экспозиции «Бабушкины узоры» прошло 9 ноября. Жители и гости города всех возрастов могут посетить ее до 12 декабря в Верейском историко-краеведческом музее.

В числе представленных экспонатов — подлинные предметы бытового искусства XX века: кружевные воротнички, изящные салфетки, узорчатые скатерти и работы в технике ришелье. Этот вид декоративно-прикладного искусства сегодня встречается все реже.

За каждым стежком — терпение, тихая мудрость прошлого и любовь, вплетенная в нити. Гости могут увидеть кружевные изделия и предметы домашнего текстиля, созданные руками мастеров прошлых десятилетий.

Выставка дает возможность по-новому взглянуть на привычную красоту: рассмотреть узор, проследить за техникой исполнения, вспомнить собственные семейные истории.

Экспозиция расположена по адресу: Верея, Советская площадь, дом № 18.