Замену трубопровода начали на улице Кирова в Старых Химках

В Старых Химках на улице Кирова, 32, бригады ведут работы по замене труб. Специалистам предстоит заменить трубу диаметром 110 миллиметров.

На текущем этапе сотрудники с применением специализированной техники выполняют вскрытие грунта. Следующий этап — замена трубы. Протяженность участка составляет порядка шести метров.

До начала основных работ провели откачку скопившейся воды из подвального помещения дома. Параллельно специалисты проверили функционирование системы отопления — сейчас подача тепла в квартиры осуществляется в штатном режиме.

Вопрос находится на контроле профильных подразделений. С жителями дома провели две встречи: первая — с участием главы городского округа Химки Инны Федотовой, вторая — с участием заместителя главы городского округа Юрия Андреева и представителей профильных служб.