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    Оформление выплаты многодетным упростили в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    На региональном портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению ежегодной денежной выплаты многодетной семье. Теперь система сама направляет запрос на получение согласия на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

    С начала года услугой воспользовались порядка 36 тысяч раз. Согласие запрашивается у супруга или другого члена семьи старше 18 лет, если он указан в форме заявления. Уведомление придет в личный кабинет на региональном портале, где в течение трех календарных дней нужно будет отметить согласие. После этого заявление на выплату автоматически отправится в ведомство.

    Как отметили в Мингосуправления, на странице услуги работает умный сервис. Он проверит статус многодетной семьи, проанализирует данные обо всех детях и покажет только тех, на кого выплата положена и еще не назначена. Сервис предпроверки также ищет, назначена ли ранее такая мера соцподдержки. Если выплата уже была назначена, система закроет возможность подачи заявления.

    Выплату могут оформить на детей из многодетных семей, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Ребенок должен обучаться в образовательной организации Подмосковья. Если семья уже получает услугу проактивно, отдельное заявление подавать не требуется.

    Размер выплаты составляет семь тысяч рублей. Получить ее можно на каждого ребенка один раз в году. Услуга предоставляется за семь рабочих дней. Оформить выплату можно в разделе «Поддержка» — «Многодетным и малообеспеченным» на портале.

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