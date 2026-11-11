В Реутове продолжается реконструкция спорткомплекса «Старт», где в мае 2027 года планируют открыть современную тренировочную базу Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева. О ходе работ и развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения объекта вместе с известным футболистом.

Академия сможет принять 500 детей Спорткомплекс, построенный в 1964 году, полностью обновляют. После завершения реконструкции там разместят академию «А35», которая уже шесть лет работает в Реутове. «Наша задача — чтобы в каждом городе были современные стадионы. Это и новое покрытие, и поле с подогревом, и, конечно, самое главное — специалисты. Очень приятно, что в Подмосковье спортсмены, уже ставшие легендами отечественного спорта, после завершения карьеры не уходят на отдых, а берутся за что-то новое — по большей части это касается детей и спортшкол», — отметил Андрей Воробьев. Он напомнил, что это первый подобный проект Игоря Акинфеева.

Фото: Александра Степанова

«Наша спортивная программа развивается в каждом городе, она очень востребована. Жители часто просят модернизировать, восстановить центральный стадион, построить новый бассейн или спортивный игровой зал», — добавил глава региона.

Сейчас в академии занимаются более 90 детей под руководством пяти тренеров с лицензиями УЕФА. Обучение основано на методиках известного тренера вратарей Вячеслава Чанова. Пока стадион реконструируют, занятия проходят в спортшколе «Приалит». После переезда число воспитанников смогут увеличить до 500, причем 150 мест будут бесплатными. «В 2018 году, как только я завершил выступления за сборную России, моей первой мыслью было создать что-то свое. Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству Московской области за поддержку этой идеи. Сегодня мы четко понимаем, куда движемся: в Академии занимается более 90 детей, их родители оставляют очень положительные отзывы. Уже совсем скоро мы обретем собственный дом. И наш турнир — „Кубок Игоря Акинфеева“, который пока проходит в Химках, — в следующем году мы планируем проводить уже здесь, на своей площадке», — сказал именитый футболист.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Открытия новой базы ждут и родители юных спортсменов.

«Моему сыну Тимофею шесть лет, футболом он начал заниматься только в этом году. Мечтает стать именно вратарем — насмотрелся по телевизору на известных голкиперов и захотел стать таким же. Сыну это так нравится, что он продолжает занятия даже дома: мастерит разные ворота, отрабатывает навыки, как отбивать и ловить мяч», — рассказала Валерия Климович. Центр реабилитации и гостиница На территории спорткомплекса оборудуют футбольное поле размером 110 на 72 метра с искусственным покрытием, подогревом и освещением. Также предусмотрены специальные зоны для вратарей, беговые дорожки, электронное табло и крытые трибуны на тысячу зрителей. В новом трехэтажном корпусе площадью 4,4 тысячи квадратных метров разместят центр реабилитации с залом адаптивной гимнастики, тренажерный зал, кафе, раздевалки, конференц-зал и гостиница на 50 мест. Строительная готовность достигла 70% Реконструкция началась осенью 2025 года. Сейчас строители завершают работы на футбольном поле и отделку помещений.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

«После демонтажа старого стадиона и небольшого строения было принято решение возвести с нуля современный тренировочный комплекс, соответствующий мировым стандартам. Он рассчитан на круглогодичную работу при любой погоде в режиме 24/7. В трехэтажном корпусе разместятся 25 двухместных гостиничных номеров для тренирующихся спортсменов и участников соревнований — это позволит обеспечить полный цикл проживания и тренировочного процесса на одной базе», –пояснил учредитель компании-подрядчика Андрей Терентьев.

Объект готов уже на 70%. В Подмосковье продолжают обновлять спортивные объекты До 2030 года в Московской области планируют капитально отремонтировать более 30 спортивных сооружений. Четыре объекта уже обновили, еще на 15 продолжаются работы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В 2027 году в регионе рассчитывают открыть семь новых спортивных объектов, включая школу олимпийского резерва в Клину и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Кашире. Еще девять сооружений капитально отремонтируют, в том числе стадионы в Балашихе, Ступине и Павловском Посаде.