Поле с подогревом, центр реабилитации и гостиница: Воробьев — о базе тренировочной академии Акинфеева в Реутове
Андрей Воробьев: базу академии Акинфеева в Реутове откроют в мае 2027 года
В Реутове продолжается реконструкция спорткомплекса «Старт», где в мае 2027 года планируют открыть современную тренировочную базу Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева. О ходе работ и развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения объекта вместе с известным футболистом.
Академия сможет принять 500 детей
Спорткомплекс, построенный в 1964 году, полностью обновляют. После завершения реконструкции там разместят академию «А35», которая уже шесть лет работает в Реутове.
«Наша задача — чтобы в каждом городе были современные стадионы. Это и новое покрытие, и поле с подогревом, и, конечно, самое главное — специалисты. Очень приятно, что в Подмосковье спортсмены, уже ставшие легендами отечественного спорта, после завершения карьеры не уходят на отдых, а берутся за что-то новое — по большей части это касается детей и спортшкол», — отметил Андрей Воробьев.
Он напомнил, что это первый подобный проект Игоря Акинфеева.
«Наша спортивная программа развивается в каждом городе, она очень востребована. Жители часто просят модернизировать, восстановить центральный стадион, построить новый бассейн или спортивный игровой зал», — добавил глава региона.
Сейчас в академии занимаются более 90 детей под руководством пяти тренеров с лицензиями УЕФА. Обучение основано на методиках известного тренера вратарей Вячеслава Чанова.
Пока стадион реконструируют, занятия проходят в спортшколе «Приалит». После переезда число воспитанников смогут увеличить до 500, причем 150 мест будут бесплатными.
«В 2018 году, как только я завершил выступления за сборную России, моей первой мыслью было создать что-то свое. Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству Московской области за поддержку этой идеи. Сегодня мы четко понимаем, куда движемся: в Академии занимается более 90 детей, их родители оставляют очень положительные отзывы. Уже совсем скоро мы обретем собственный дом. И наш турнир — „Кубок Игоря Акинфеева“, который пока проходит в Химках, — в следующем году мы планируем проводить уже здесь, на своей площадке», — сказал именитый футболист.
Открытия новой базы ждут и родители юных спортсменов.
«Моему сыну Тимофею шесть лет, футболом он начал заниматься только в этом году. Мечтает стать именно вратарем — насмотрелся по телевизору на известных голкиперов и захотел стать таким же. Сыну это так нравится, что он продолжает занятия даже дома: мастерит разные ворота, отрабатывает навыки, как отбивать и ловить мяч», — рассказала Валерия Климович.
Центр реабилитации и гостиница
На территории спорткомплекса оборудуют футбольное поле размером 110 на 72 метра с искусственным покрытием, подогревом и освещением. Также предусмотрены специальные зоны для вратарей, беговые дорожки, электронное табло и крытые трибуны на тысячу зрителей.
В новом трехэтажном корпусе площадью 4,4 тысячи квадратных метров разместят центр реабилитации с залом адаптивной гимнастики, тренажерный зал, кафе, раздевалки, конференц-зал и гостиница на 50 мест.
Строительная готовность достигла 70%
Реконструкция началась осенью 2025 года. Сейчас строители завершают работы на футбольном поле и отделку помещений.
«После демонтажа старого стадиона и небольшого строения было принято решение возвести с нуля современный тренировочный комплекс, соответствующий мировым стандартам. Он рассчитан на круглогодичную работу при любой погоде в режиме 24/7. В трехэтажном корпусе разместятся 25 двухместных гостиничных номеров для тренирующихся спортсменов и участников соревнований — это позволит обеспечить полный цикл проживания и тренировочного процесса на одной базе», –пояснил учредитель компании-подрядчика Андрей Терентьев.
Объект готов уже на 70%.
В Подмосковье продолжают обновлять спортивные объекты
До 2030 года в Московской области планируют капитально отремонтировать более 30 спортивных сооружений. Четыре объекта уже обновили, еще на 15 продолжаются работы.
В 2027 году в регионе рассчитывают открыть семь новых спортивных объектов, включая школу олимпийского резерва в Клину и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Кашире. Еще девять сооружений капитально отремонтируют, в том числе стадионы в Балашихе, Ступине и Павловском Посаде.