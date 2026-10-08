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    Музей «Новый Иерусалим» подготовил программу к выставке «Федоскино»

    Фото: Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

    Музей «Новый Иерусалим» в Истре подготовил параллельную программу к выставке «Федоскино: где живет душа». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В программе — экскурсии, мастер-классы для взрослых и детей, интерактивные занятия, встречи с художниками и музыкальные выступления. Тематические и обзорные экскурсии расскажут об истории промысла и тонкостях работы мастеров.

    Для детей старшего возраста подготовили интерактивную программу «Игра в сказку» и музейные занятия «Павел Бажов — словесных дел мастер» и «Гора самоцветов. Путешествие в мир горных пород минералов и металлов». Участники мастер-классов на примере произведений федоскинских мастеров попробуют создать свои работы.

    Атмосферу народного творчества создадут выступления Ансамбля баянистов «Русский тембр», Секстета балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова и Симфонического оркестра Московской областной филармонии.

    Также состоятся творческие встречи с руководителем Хотьковской фабрики резных художественных изделий Виталием Хрулевым, художником-иллюстратором, автором детских обучающих книг Екатериной Ястребовой и основателем компании ковроткачества Еленой Масаевой. По билетам на встречи можно посетить экспозицию выставки.

    Расписание мероприятий и билеты доступны на сайте Музея «Новый Иерусалим». Выставка объединила порядка 300 произведений лаковой миниатюрной живописи, созданных мастерами Федоскино, она будет открыта до 14 марта 2027 года.

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