Турнир по водному поло прошел в Раменском

Новый спортивный сезон для ватерполистов начался с традиционного турнира «Раменская осень». Открытое первенство, где принимают участие команды из разных городов России, прошло в бассейне «Сатурн».

В этом году в Раменском собрались лучшие детско‑юношеские команды страны — более 200 участников из Москвы, Санкт‑Петербурга, Крыма и Астраханской области.

Эти соревнования для юных спортсменов — это не только борьба за медали, но и возможность отточить скорость, выносливость и командное мастерство, а также подготовиться к первенству России. Именно в Раменском будущие чемпионы отрабатывают новые связки и комбинации, сыгрываются после летних каникул.

Турнир посвятили памяти выдающегося раменского спортсмена Константина Тачинского, который стал организатором первых водных баталий в городе.