В садовом товариществе «Комсомолец-1» в Егорьевске до конца 2026 года уложат распределительные газопроводы протяженностью около 800 метров. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Новая инфраструктура позволит подключить газ минимум в 20 домовладений товарищества. Первые заявки из СНТ на бесплатное подведение газопроводов к участкам уже поступают.

В 2025 году в округе Егорьевск догазифицировали СНТ «Улыбка», в начале 2026 года там начали пуск газа в дома жителей, подавших заявки, напомнили в компании.

Всего в 2026 году «Мособлгаз» ведет работы по программе социальной газификации в 10 садовых товариществах юго-востока Подмосковья, «Комсомолец-1» в их числе. Программа действует для СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Для подключения участок и дом должны быть зарегистрированы, а к заявке нужно приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию. Подать заявку можно на портале Единого оператора газификации или в «Личном кабинете клиента АО «Мособлгаз».