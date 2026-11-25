Жительница микрорайона «Гусарская баллада» обратила внимание на систематическое переполнение контейнерной площадки на улице Акуловской. В числе отходов здесь регулярно оказываются автомобильные покрышки. Как выяснилось в ходе проверки шиномонтажных мастерских округа, ни у одной из них нет договора на вывоз отработанных шин. Муниципальные службы намерены добиться заключения соответствующих соглашений со специализированным оператором.

Еще одна проблема микрорайона — большегрузный транспорт, который регулярно паркуется на въезде в жилой комплекс со стороны Триумфальной улицы. Для решения вопроса планируют изменить схему организации дорожного движения, установить необходимые знаки и барьерные ограждения.

В селе Ромашково предстоит решить вопрос с уборкой подъездного пути к корпусам дома № 40 в Рублевском проезде. Для этого необходимо установить публичный сервитут, который позволит использовать часть земельного участка для обслуживания дороги. Завершить процедуру планируют к 1 февраля 2027 года.

Сразу несколько коммунальных проблем обозначила жительница дома № 1Б на Сколковской улице. Из-за регулярных скачков напряжения у собственников выходит из строя бытовая техника. Нарекания также вызывают качество и напор воды в квартирах. По информации представителей сетевой организации, перебои с электроснабжением связаны с модернизацией питающей подстанции.