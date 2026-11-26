Круглый стол на тему «Церковь и культура: точки соприкосновения в современном мире» провели в картинной галерее в Лобне 23 ноября. Во встрече участвовали председатель и члены епархиального отдела по культуре, начальник управления культуры администрации Лобни Елена Уманская, руководители профильных учреждений Подмосковья,

Председатель епархиального отдела по культуре иерей Иоанн Мельник в своем докладе рассказал о сотериологическом вкладе в современную культуру. Сотрудник Серафимовского храма и специалист в IT-сфере Дмитрий Фомин осветил тему влияния искусственного интеллекта на культурную сферу.

В рамках дискуссии участники обсудили вопросы взаимодействия и обменялись опытом работы. Гости поблагодарили управление культуры администрации Лобни за сотрудничество и поддержку в организации мероприятия, направленного на укрепление духовных и культурных традиций.