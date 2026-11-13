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    Центр детского творчества в Климовске открыли после капремонта

    Фото: Симакова В. А.

    В микрорайоне Климовск в Подольске завершили капитальный ремонт Центра детского творчества на Школьной улице. Учреждение уже возобновило работу, сообщили в РИАМО.

    В здании полностью обновили внутренние помещения, заменили напольные и потолочные покрытия, окна и двери. Строители также отремонтировали фасад и кровлю, модернизировали инженерные сети, систему отопления и сантехническое оборудование.

    Помимо этого, специалисты обустроили новую входную группу и привели в порядок прилегающую территорию. Для проведения занятий закупили современное оборудование и мебель.

    Капитальный ремонт выполнили по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Семья».

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