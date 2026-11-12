Хирургический корпус больницы в Химках капитально отремонтируют в 2028 году

В Химках перешли к следующему этапу капитального ремонта хирургического корпуса больницы на Куркинском шоссе. Обновление семиэтажного здания, рассчитанного на 218 коек, планируют завершить в 2028 году, сообщили в РИАМО.

Корпус площадью более 9,6 тысячи квадратных метров построили в 1986 году. Его капитальный ремонт начался в январе 2026-го. К настоящему времени строители демонтировали старые перегородки, кровлю, инженерные коммуникации и стяжку пола.

Сейчас специалисты укрепляют межэтажные перекрытия, прокладывают технологические отверстия на пятом, шестом и седьмом этажах, возводят перегородки и вентиляционные шахты. Одновременно ведутся работы в подвальных помещениях, установка окон и вывоз строительного мусора.

Ремонт не прерывает оказание медицинской помощи. Пациенты по-прежнему могут пройти МРТ и КТ на первом этаже хирургического корпуса. Остальные приемы временно организованы в педиатрическом корпусе, который работает в обычном режиме.