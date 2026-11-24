Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков провел вместе с депутатом Дмитрием Ряховским выездной осмотр участка в районе Мособлгаза. Благоустройство здесь ведут по просьбам жителей в рамках народной программы «Единой России».

На территории площадью около 390 квадратных метров прокладывают маршрут шириной два метра. Проектом предусмотрены асфальтовое покрытие, установка бордюров и подготовка основания для удобной очистки зимой. Дополнительно по просьбе горожан здесь установят несколько опор освещения.

По словам Юрия Головкова, программу «Народные тропы» реализуют на уже сложившихся маршрутах, которыми люди ежедневно пользуются по пути к остановкам, жилым кварталам и социальным объектам. Участок возле Мособлгаза находится в оживленной части города, поэтому удобная дорожка там особенно востребована.

«Очень рада, что здесь появится благоустроенная асфальтированная тропа, за которой будут ухаживать. Я ежедневно хожу по этому маршруту на работу и тренировки, поэтому его обновление для меня особенно важно», — поделилась жительница округа Наталья Лихачева.

Несмотря на дождь, работы идут по графику. Укладку асфальта планируют выполнить в ближайшие дни, чтобы к 27 ноября жители смогли пользоваться новым маршрутом. Как подчеркнул Дмитрий Ряховский, партия последовательно поддерживает инициативы горожан и следит за их реализацией.

Всего в этом году в Дмитровском округе обустраивают 17 пешеходных коммуникаций. На девяти участках работы уже завершили, еще на пяти их закончат в ближайшие дни.