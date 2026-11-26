Родители в Подмосковье продолжают удивлять выбором имен для своих детей, вдохновляясь поп-звездами и героями античных мифов. В 2026 году в регионе появились на свет Мадонна, Майкл, Аполлон и Славяна, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Министерства социального развития.

Среди необычных мужских имен также оказались Рио, Киан, Оливер, Весемир и Алтай, а среди женских — Эванджелина, Леонелла, Фелиция, Милада и Весна.

Некоторые родители вдохновились античностью, назвав малышей Одиссеем, Арием, Доротеей и Феодосией. Другие предпочли двойные имена: Яков Робсон, Ева Каролина, Анабель-Виктория и Миа-Даша.

«Среди необычных вариантов получился настоящий микс культур и смыслов. Кажется, что в Подмосковье за три квартала 2026 года собрали имена со всего мира — от древних мифов до современных трендов. Спасибо родителям за смелость — пусть у каждого малыша будет своя яркая судьба», — подчеркнули в министерстве.

Среди популярных и востребованных имен для мальчиков лидерами стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Девочек чаще всего называли Софиями, Аннами, Василисами, Мариями и Евами.