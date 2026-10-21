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    В Коломне 24 октября пройдет концерт «Лютневые фантазии»

    Фото: Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

    В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 24 октября состоится концерт «Лютневые фантазии». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Программа посвящена лютне — одному из самых благородных и романтичных инструментов в истории музыки. Лауреаты международных конкурсов Татьяна Левина и Наталья Рянская исполнят шедевры европейских композиторов XVI–XVII веков: от меланхоличных английских баллад до виртуозных итальянских ричеркаров и танцевальных сюит.

    Живое звучание старинных инструментов в окружении произведений изобразительного искусства позволит гостям услышать музыку, которая звучала в европейских дворцах несколько столетий назад, и перенестись в другую эпоху.

    Начало концерта в 17.00. Возрастное ограничение 6+.

    Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

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