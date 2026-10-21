В Коломне 24 октября пройдет концерт «Лютневые фантазии»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 24 октября состоится концерт «Лютневые фантазии». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа посвящена лютне — одному из самых благородных и романтичных инструментов в истории музыки. Лауреаты международных конкурсов Татьяна Левина и Наталья Рянская исполнят шедевры европейских композиторов XVI–XVII веков: от меланхоличных английских баллад до виртуозных итальянских ричеркаров и танцевальных сюит.

Живое звучание старинных инструментов в окружении произведений изобразительного искусства позволит гостям услышать музыку, которая звучала в европейских дворцах несколько столетий назад, и перенестись в другую эпоху.

Начало концерта в 17.00. Возрастное ограничение 6+.

Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».