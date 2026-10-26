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    Темой нового выпуска шоу «Квизтория» стало ракетостроение

    Новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» вышел 26 октября. Его посвятили теме ракетостроения. Через тернии к звездам летели команды из городских округов Электросталь и Наро-Фоминск.

    Участники викторины отвечали, кто стоял у истоков отечественного ракетостроения, как проходили первые испытания ракет в Подмосковье и какой путь прошла советская наука с начала испытаний до полета человека в космос.

    Узнать, школьники из какого городского округа были на высоте в очередном выпуске шоу «Квизтория», можно, посмотрев его целиком.

    В предыдущем выпуске ребята из Химок и Балашихи соревновались в знании истории княжества Московского. Им достались непростые вопросы. Участников спросили, какая деталь, имеющую непосредственное отношение к столичному региону, скрыта на полотне Аполлинария Васнецова, а также какое название особой грамоты может ассоциироваться у современного человека с компьютером или одеждой.

    Ведущий «Квизтории» Виктор Абрамян приготовил для ребят и другие каверзные задания — например, поинтересовался, с каким предметом связана финно-угорская поговорка «Женщину сначала слышно, а потом уже видно». Однако даже такие вопросы не ставят подмосковных школьников в тупик.

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