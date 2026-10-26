Темой нового выпуска шоу «Квизтория» стало ракетостроение

Новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» вышел 26 октября. Его посвятили теме ракетостроения. Через тернии к звездам летели команды из городских округов Электросталь и Наро-Фоминск.

Участники викторины отвечали, кто стоял у истоков отечественного ракетостроения, как проходили первые испытания ракет в Подмосковье и какой путь прошла советская наука с начала испытаний до полета человека в космос.

Узнать, школьники из какого городского округа были на высоте в очередном выпуске шоу «Квизтория», можно, посмотрев его целиком.

В предыдущем выпуске ребята из Химок и Балашихи соревновались в знании истории княжества Московского. Им достались непростые вопросы. Участников спросили, какая деталь, имеющую непосредственное отношение к столичному региону, скрыта на полотне Аполлинария Васнецова, а также какое название особой грамоты может ассоциироваться у современного человека с компьютером или одеждой.

Ведущий «Квизтории» Виктор Абрамян приготовил для ребят и другие каверзные задания — например, поинтересовался, с каким предметом связана финно-угорская поговорка «Женщину сначала слышно, а потом уже видно». Однако даже такие вопросы не ставят подмосковных школьников в тупик.