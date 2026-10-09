Педагоги из Серпухова приняли участие в общероссийском форуме

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

С 5 по 9 октября заместитель директора по воспитательной работе Губернского колледжа Екатерина Кузнецова и советник по воспитанию Татьяна Ключанских представили Московскую область на образовательном мероприятии «Воспитание деятельностью: возвращение к смыслу» в Центре знаний «Машук». Проект объединил 150 специалистов по воспитательной работе в системе среднего профессионального образования со всей страны.

Организаторами мероприятия выступили экспертное сообщество «Карьера в России» совместно с Росмолодежью, Министерством просвещения РФ, проектом «Твой ход» и центром «Смена».

«Главная задача проекта — собрать модель жизненного пути студента, приходящего в колледж после школы так, чтобы он обязательно покинул его сильным профессионалом, человеком труда, легким, креативным, творческим человеком, адаптивным и способным делать жизнь достойной для себя и окружающего мира», — отметил руководитель сообщества Сергей Гиль.

Вместе с экспертами участники осваивали современные инструменты работы с молодежью. В центре внимания — формирование социальной и профессиональной ответственности, воспитание патриотизма и профилактика рискованного поведения.

Следующий этап — применение полученных знаний в воспитательном процессе Губернского колледжа.