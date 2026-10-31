Глава Люберец вручил награды волонтерам ко Дню добровольца

Праздник учрежден по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2017 году. Сегодня добровольческое движение в Люберцах насчитывает более 6000 жителей округа. На счету активистов более тысячи добрых дел, а Люберцы удерживают лидирующую позицию среди муниципалитетов Подмосковья по числу волонтеров.

«Спасибо вам за труд, за преданность общему делу и за энергию, которая меняет Люберцы к лучшему! Желаю вам крепкого здоровья, сил и новых добрых свершений!» — отметил Владимир Волков.

Особые слова благодарности прозвучали за поддержку участников специальной военной операции и их семей. Добровольцы помогают бойцам, заботятся о ветеранах и собирают гуманитарную помощь. Только в рамках акции «Доброе дело» для военнослужащих и их близких направили свыше 100 тонн грузов.