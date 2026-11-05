Глава Дмитрова проверил строительство моста через канал имени Москвы

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Государственной Думы Денис Кравченко 2 ноября побывали на строительной площадке моста через канал имени Москвы. Цель визита — проверить ход работ на одном из ключевых транспортных объектов округа.

Сейчас на новом пролете завершены работы по укладке гидроизоляции и монтажу дренажей для водоотведения стоков с дорожного полотна. Также ведется установка опор под грязезащитные и шумозащитные экраны. В ближайшее время на пролете начнут укладывать асфальт — работы планируют начать в ближайшие дни.

Параллельно строители ведут подготовительные работы к демонтажу старого моста. Его разборку намечено начать в декабре — после полного завершения навигации по каналу имени Москвы. Демонтаж займет порядка 2–2,5 месяцев. На месте старого сооружения возведут новый пролет — в итоге через канал будет проходить мост шириной в четыре полосы. Руководитель проекта филиала «ДиМ» Мостоотряд-90 Константин Гавриленко отметил, что работы идут по графику.

В ноябре пройдут испытания конструкции, а к середине декабря планируется открыть рабочее движение для легкового автотранспорта. Работы ведутся круглосуточно, без выходных. Продолжается реализация всего комплекса мероприятий — не только строительство моста, но и создание транспортной развязки в районе улицы Профессиональной в Дмитрове, а также возведение эстакады через железную дорогу.

«Это одно из важнейших обязательств — в том числе предвыборных и предусмотренных „Народной программой“ партии „Единая Россия“. Радует, что график работ строго соблюдается и все стороны выполняют свои обязательства по строительству моста, эстакады и развязки. Буду и дальше контролировать ход строительства», — прокомментировал Денис Кравченко.

«Новый мост через канал имени Москвы — один из самых важных проектов для округа. Мы держим темпы, строго следим за графиком. Благодарю строителей за слаженную работу — делают и днем, и ночью, без выходных. Для жителей это не просто объект, а реальное улучшение транспортной ситуации, и мы обязательно завершим все в срок», — подчеркнул Михаил Шувалов.